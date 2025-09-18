İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

İstanbul'da trafik sorunu çözülemiyor...

Mega kentte mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Maltepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik, Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Edirne istikametinde ise Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Anadolu Yakası'ndaki sahil yolları, köprü ayrımları ve kavşaklarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

AVRUPA YAKASI'NDA SON DURUM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de, Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar güçlükle seyrediyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Mahmutbey'de başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle Bayrampaşa ile Basın Ekspres Caddesi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE YÜKSELDİ

İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.