İzmir'de sağanak yağış: Çeşme'de caddeler göle döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir yine yağmura teslim...

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, Çeşme ve Urla ilçelerinden sonra kent merkezinde de etkisini gösterdi.

ÇEŞME SULAR ALTINDA

Yağış nedeniyle özellikle Çeşme ve Urla ilçesinde ana arterler ve ara sokaklar göle dönerken, rögarların taşması sonucu cadde üzerlerinde su birikintileri oluştu.

Derelerden ve cadde üzerlerinden akan suların denize karışması sonucu, kıyı şeridinde suyun rengi kırmızıya döndü.

TRAFİK AKIŞI AKSADI

Yoğun yağış trafikte de aksamalara yol açtı. Suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Su baskınlarının yaşandığı noktalarda ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürüyor.

İZMİRLİLERE SEL UYARISI

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.