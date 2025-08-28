İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor
Emniyet birimleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Son operasyonun ayrıntılarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul’da “uyuşturucu madde imalatçılarına” yönelik, Zeytinburnu ve Sarıyer’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar, 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile 290 kilogram ham madde (yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi ve operasyonlar düzenlendi.
"İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin.
Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve
uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız.
Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini
en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz
Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."