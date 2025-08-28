İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor

Emniyet birimleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Son operasyonun ayrıntılarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’da “uyuşturucu madde imalatçılarına” yönelik, Zeytinburnu ve Sarıyer’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar, 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile 290 kilogram ham madde (yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi ve operasyonlar düzenlendi.

"İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: