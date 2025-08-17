İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele devam ediyor...

Polisin, zehir tacirlerine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Son olarak İstanbul'da operasyon düğmesine basıldı.

"UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Kentin 2 ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için gerçekleştirilen çalışmaların detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 kilogram 'skunk' maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığını aktardığı paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Maltepe ilçesinde bir araç ve Büyükçekmece ilçesinde bir adrese yönelik operasyonlar düzenledik. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.