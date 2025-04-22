İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 zehir taciri yakalandı
Haber Merkezi

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı son operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

2 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar