İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 zehir taciri yakalandı

Haber Merkezi
Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
İçişleri Bakanlığı son operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
2 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.
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