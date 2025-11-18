İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Vatandaşları zehirlemeye çalışan suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Son operasyonda dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

1 MİLYON 446 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul’da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarla birlikte uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi ve toplum sağlığını tehdit eden büyük bir miktarın dolaşıma girmesinin önüne geçildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.