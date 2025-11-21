İstanbul'da vahşice öldürülen İkbal Uzuner'in mezarına çirkin saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

4 Ekim 2024 tarihinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Edirnekapı surlarında korkunç bir cinayet meydana geldi.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da bulunan sevgilisi Ayşenur Halil'i boğazından keserek öldürdükten sonra, eski sevgilisi olduğu öne sürülen İkbal Uzuner'i de Edirnekapı surlarında öldürüp parçalara ayırdı.

Uzuner'in kafasını surlardan atan Çelik, ardından atlayarak intihar etti.

İKBAL'İN MEZARINA ÇİRKİN SALDIRI

Bir dönem kamuoyunda büyük ses getiren bu cinayetler, bugün çirkin bir saldırı nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Bir grup genç, İkbal Uzuner'in kabrine gelerek uygunsuz davranışlarda bulundu.

TARZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu anlarını kaydeden gençler, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkilere neden oldu.

Gençlerin tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.