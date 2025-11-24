Abone ol: Google News

İstanbul'da yağış trafik yoğunluğu getirdi

İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluşurken, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 08:40
  • İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış trafik yoğunluğuna yol açtı.
  • Boğaz bölgesindeki yağış, Taksim Meydanı'nda da zor anlar yaşattı.
  • İBB'ye göre trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. 

İstanbullular haftanın ilk mesai gününe yağışla başladı.

Boğaz bölgesindeki bazı ilçelerde etkili olan yağış, trafiğin oluşmasına yol açtı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, Taksim Meydanı'nda iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YÜZDE 80'İ BULDU

İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

