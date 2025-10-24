Abone ol: Google News

İstanbul'da yağmur beraberinde trafiği getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısının ardından beklenen yağış, İstanbul'da etkili olmaya başladı. Saat 17:32 itibariyle kentte etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 17:38
  • Meteoroloji, İstanbul için sağanak uyarısı yaptıktan sonra beklenen yağmur başladı.
  • İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.
  • Cevizlibağ gibi ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Megakent İstanbul'da, önce şiddetli rüzgar ardından da beklenen yağmur başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Yağmurun başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu da arttı.

Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.

YOĞUNLUK YÜZDE 87

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu, saat 17.32 itibariyle yüzde 87'ye ulaştı.

Gündem Haberleri