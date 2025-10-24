İstanbul'da yağmur beraberinde trafiği getirdi

- Meteoroloji, İstanbul için sağanak uyarısı yaptıktan sonra beklenen yağmur başladı.
- İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.
- Cevizlibağ gibi ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Megakent İstanbul'da, önce şiddetli rüzgar ardından da beklenen yağmur başladı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Yağmurun başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu da arttı.
Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.
YOĞUNLUK YÜZDE 87
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu, saat 17.32 itibariyle yüzde 87'ye ulaştı.