İstanbul'da yağmur beraberinde trafiği getirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısının ardından beklenen yağış, İstanbul'da etkili olmaya başladı. Saat 17:32 itibariyle kentte etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.