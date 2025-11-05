İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'ı gördü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafik çilesi sürüyor...

İstanbul'da akşam trafiği erken başladı.

TRAFİK OLUŞTU

Akşamüstü başlayan yağmur, kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

YÜZDE 90'A ULAŞTI

İş çıkış saatiyle birlikte yoğunluk iyice arttı.

Saat 17.40 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

D-100'DE YOĞUNLUK

D-100 karayolunun Ankara yönünde Zeytinburnu'nda başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Sonrasında rahatlayan trafik, Çağlayan'da bir kez daha yoğunlaşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Avrupa-Anadolu geçişi sonrasında da yoğunluk her geçen dakika artıyor.

D-100 karayolunun Edirne yönünde ise köprü geçişi sonrasında duran trafik, Çağlayan'a kadar yoğun.

Haliç Köprüsü geçişi sonrası rahatlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ'dan aralıklarla Avcılar'a kadar etkili oluyor.

İKİNCİ KÖPRÜDE YOĞUNLUK VAR

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Ankara yönündeki trafik yoğunluğu, Bahçeşehir sonrasında başlayıp Mahmutbey Gişeleri'ne kadar etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidişlerde Avrupa-Anadolu yönünde yoğunluk var.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye geçişi sonrası başlayan trafik ise Ataşehir'e kadar etkili oluyor. Ataşehir-Kavacık arası yoğunluk bir miktar azalıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100'ün her iki yönünde de araçlar, dur-kalk şeklinde ilerliyor. Sahil Yolu'nda da yoğunluk iş çıkış saatine doğru artıyor.