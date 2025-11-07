İstanbul'da yasa dışı yolla getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yasa dışı yolla İstanbul'a getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

35 GÜNLÜK

Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği ifade edildi.

Aslanlar, ekiplerce koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA GORİL YAVRUSU ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl da Bangkok varışlı bir uçuşun bagaj bölümünde yavru goril ele geçirilmişti.

Gorile 'Zeytin' adı verilmişti.