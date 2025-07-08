İstanbul'da yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheli sağlık kontrolünde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul’a getirildi.

Karalar ve Tutdere, İstanbul'a getirilerek ikinci kez sağlık kontrolüne götürüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gözaltına alınan Karalar ve Tutdere başta olmak üzere 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

Karalar ve Tutdere, sorgu sonrası İstanbul’da Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kontrol sırasında çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolü sonrası Karalar ve Tutdere, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.