İstanbul Pendik sahilinde yaşanan kazada, motosikletle yürüyüş yoluna giren bir sürücü, yürüyen küçük bir çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk hafif yaralandı.

YASAĞA RAĞMEN MOTOSİKLETLİLER GİRİYOR

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya tanıklık eden çevre sakinleri, yürüyüş yollarında motosiklet kullanımının yasak olmasına rağmen bu kurala uyulmadığını ve neredeyse her gün benzer ihlaller yaşandığını söyledi.

'NEREDEYSE HER GÜN BİR SORUN YAŞANIYOR'

Olayla ilgili konuşan Murat Cevizli, sahilde yaşanan sıkıntının boyutunu şu sözlerle anlattı:

Sanki motosikletliler değil de yayalar onların yoluna giriyormuş gibi bir durum var. O kadar çok motosikletli var ki, burada neredeyse her gün bir sorun yaşanıyor. Polislerimiz ellerinden geleni yapıyor ama ne yazık ki önüne geçilemiyor.