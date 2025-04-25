İstanbul'daki deprem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

DHA

Megakent 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı...

AFAD'dan edinilen bilgilerde, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası uzmanlardan yapılan açıklamada, panik ile camdan atlayan bazı vatandaşlarımızın yaralandığı bildirildi.

İSTANBUL'UN TAMAMINDA ETKİLİ OLDU

Silivri açıklarında deprem, İstanbul'un tamamında etkili oldu.

DEPREM ANI KÖPRÜ KAMERASINDA

Depremin ortaya çıkardığı 13 saniye süren sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ARAÇLAR DEPREMDEN ETKİLENMEDİ

Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı.