İstanbullular tepki gösterdi: İSKİ'den çamurlu su açıklaması geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da bazı vatandaşlar sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle musluklardan çamurlu su aktığını belirterek buna tepki gösterdi.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklama yapıldı.

"İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK OLUŞTURMAMAKTADIR"

İSKİ'nin açıklamasında, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır" ifadelerine yer verildi.