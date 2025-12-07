İstanbul'u sağanak yağış vurdu: Rögarlar taştı, metro istasyonu sular altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul, gece yarısından bu yana etkisini artıran sağanak ve fırtınanın etkisi altına girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 67 kilogram arasında yağış düştüğü bildirildi.

YAĞIŞLAR YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini yoğun şekilde gösterdi.

Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir hattında devam eden kuvvetli yağışın akşam saatlerinde Anadolu Yakası’nda da etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde süreceği ifade edildi.

Açıklamada, meteorolojik olumsuzluklara karşı İSKİ, İtfaiye, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları ve İGDAŞ ekiplerinin toplam 5 bin 887 personel ve 1972 araçla sahada görev yaptığı aktarıldı.

İSKİ’nin 70 motopomp ve 2 dalgıç pompa, İtfaiye’nin ise 245 motopomp, 601 dalgıç pompa ve 386 seyyar jeneratörle müdahalede bulunduğu kaydedildi.

İBB birimlerinin şu ana kadar kent genelinde toplam 910 ihbara karşılık verdiği bildirildi.

AKOM CUMA GÜNÜNDEN UYARDI

Cuma günü yapılan açıklamada, hafta boyunca 16 ila 19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, Cumartesi geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin öngörüldüğü duyuruldu.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA

Kentteki sağanak yağış, metro ulaşımını da olumsuz etkiledi. M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı’nın Yenibosna İstasyonu’nda su baskını meydana geldi.

İstasyon kısa sürede göle dönerken yürüyen merdivenler hizmet dışı kaldı. Tavan ve duvarlardan akan sular nedeniyle bazı yolcular istasyon içinde şemsiye açarak ilerlemek zorunda kaldı.

Metro görevlileri, çek paslarla suyu tahliye ederek istasyon içinde yoğun bir çalışma yürüttü.

Su baskını nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE RÖGAR TAŞTI

Etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Caddesi'nde rögar taştı. Cadde sular altında kalırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Rögardan gelen kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.