İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından barajlar boşalmaya başladı.

Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranları yüzde 50'nin altına geriledi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 49,96

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 49,96 olarak ölçüldü.

Başka bir değişle İstanbul barajlarının yarısı artık boş.

ALİBEYKÖY BARAJINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarındaki hızlı düşüşten Alibeyköy barajı da nasibini aldı.

Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 33,08'e kadar geriledi.

BARAJ ÇORAK ARAZİYE DÖNÜŞTÜ

Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu alanlar yeniden kurudu.

Birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı alanlar çorak araziye dönüştü.

İSTANBUL'UN SUYU BİTİYOR

İstanbul'a su sağlayan barajların 7'sinde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

İstanbul'un Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

EN DOLU BARAJ ELMALI OLDU

İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 67,42'yla Elmalı barajı oldu.

En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27,44 doluluk oranıyla Istrancalar oldu.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ: Yüzde 49,07

DARLIK: Yüzde 61,07

ELMALI: Yüzde 67,42

TERKOS: Yüzde 54,56

ALİBEYKÖY: Yüzde 33,32

BÜYÜKÇEKMECE: Yüzde 48,98

SAZLIDERE: Yüzde 42,72

ISTARNACALAR: Yüzde 27,44

KAZANDERE: Yüzde 37,32

PAPUÇDERE: Yüzde 43,05