İsveç geri adım attı! Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama geldi İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç hükümeti, İslamofobik Kur'an-ı Kerim yakma eylemini kınıyor" ifadeleri yer aldı. İsveç, gelen tepkilerin üzerine günler sonra geri adım attı.

NATO'ya girmek için Türkiye'nin rızasını alması gereken İsveç, skandal olaylara peş peşe imza atıyor.

Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te Kurban Bayramı’nın ilk gününde provokatif bir eyleme imza atıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin veren polis, herkesin tepkisini çekti.

İsveç ise yaşanan bu olay sonrası sessizliğe gömüldü. Müslümanların kutsal kitabına saygı duymayan İsveç, bir kınama yazısı yayınladı.

İsveç'in sessizliği sona erdi

İsveç polisi, başkent Stockhlom’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi.

İsveç polisinin bu izni İsveç Yüksek Mahkemesi’nin iki hafta önce Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı iptal etmesinin ardından geldi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsveç hükümeti İslamofobik Kuran yakma eylemini kınıyor." denildi.