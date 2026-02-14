İsveç’te yaşayan genç hayal kırıklığını anlattı: Türkiye'deki gibi gençlik hayatı burada yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'da doğup büyüyen birçok genç, sosyal medyada Türkiye’yi 'hayat dolu, eğlenceli ve sıcakkanlı' bir yer olarak kıyaslarken, kendi ülkelerindeki hayatı sıkıcı, soğuk ve erken kapanan mekanlarla sınırlı bulduklarını ifade ediyor.

Türkiye tarafında ise aynı gençlik kesimi, Avrupa'yı 'ruhsuz ve yalnızlaştırıcı' olarak tanımlıyor.

"AVRUPA CENNET DEĞİL"

İsveç'te doğup büyüyen genç kadın, sosyal medyada paylaşılan videoda Avrupa'nın 'cennet' olmadığını açıkladı.

Genç kız duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Herkes şanslı olduğumu söylüyor ama mekanlar çok erken kapanıyor, hava aşırı soğuk… Gençler burada hiçbir şey yapmıyor."

"AVRUPA ÇOK İYİ DİYORLAR, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

İsveç'te yaşayan ve orada doğup büyüyen genç kız, Türkiye'deki hayatla karşılaştırmalı olarak Avrupa'daki gençlik hayatını eleştirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda genç kız, "Herkes diyor ki çok şanslısın, İsveç'te doğdun, Avrupa çok iyi falan. Öyle bir dünya yok" diyerek söze başladı.

"BURADA, TÜRKİYE'DEKİ GİBİ BİR GENÇLİK HAYATI YOK"

Genç kadın, İsveç'teki günlük hayatın Türkiye'dekinden çok farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada Türkiye'deki gibi bir gençlik hayatımız yok. Her yer çok erken kapanıyor. Kafeler, gece kulüpleri Türkiye'ye göre çok erken kapanıyor. O yüzden gençler burada çok bir şey yapmıyor."

HAVA ŞARTLARINDAN DA BAHSETTİ

"Bir diğer konu hava… İsveç çok soğuk bir ülke. Sadece yaz ve kış var. Kış 6 ay sürüyor, her yer kaygan oluyor."

Paylaşım, "Dön o zaman" diyenlerden "Hava hariç haksız değil" diyenlere kadar çok sayıda yorum aldı.

Genç kızın açıklamaları, son dönemde Avrupa'daki yaşam koşullarını sorgulayan benzer paylaşımların da arasına girdi.