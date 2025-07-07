İtalyan çikolata devi Ferrero’nun Türkiye’de fındık alımı ve ihracatı yasaklandı

Türkiye'de fındık piyasasında büyük bir paya sahip olan ve Nutella, Kinder, Raffaello gibi dünyaca ünlü çikolata markalarının üreticisi olan İtalyan Ferrero hakkında, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nden kritik bir karar çıktı.

Mahkeme, Ferrero’nun Rekabet Kurumu’na 2024 yılında sunduğu ve "fındığı devletin açıkladığı fiyatın altına almayacağız" içerikli taahhütlerini yetersiz buldu.

Taahhütlerin güven vermediğine hükmeden mahkeme, bu belgeleri iptal etti.

MAHKEMEDEN TARİHİ KARAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ORTAR ve Ordu merkezli bir fındık firmasının açtığı davada mahkeme, Ferrero’nun Türkiye’de fındık pazarında "hakim konumda" olduğunu ve verdiği taahhütlerin bu gücü kötüye kullanma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Mahkeme kararında, küçük ve orta ölçekli fındık üreticilerinin Ferrero’nun piyasa hakimiyeti nedeniyle zarar gördüğü, verilen sözlerin ise bu sorunu çözmeye yetmeyeceği vurgulandı.

SADECE İTHALAT YAPABİLECEK

Kararın ardından Ferrero, artık Türkiye'de fındık alımı, iç piyasada fındık kırımı ve ihracat yapamayacak.

Şirket yalnızca yurt dışından fındık ithal edebilecek.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’deki fındık ihracatını yerli firmalar üstlenecek.

'FİRMANIN FAALİYETİ TASFİYE EDİLECEK'

Davayı açan tarafın avukatı Ali Mertan, şu açıklamayı yaptı:

Mahkemenin kararıyla Ferrero'nun taahhütnamesi iptal edildi. Bu da şu anlama geliyor: Firma artık Türkiye'de kabuklu veya kabuksuz fındık alamayacak, işleyemeyecek ve ihraç edemeyecek. Tüm bu faaliyetlerini sonlandırması gerekiyor. Yalnızca ithalat yapabilecek. İhracatı ise Türk firmaları gerçekleştirecek.

FINDIK ÜRETİCİSİ NEFES ALACAK

Kararın ardından özellikle Karadeniz'deki fındık üreticileri ve yerli fındık firmalarının rahat bir nefes alması bekleniyor.

Çünkü Ferrero’nun yıllardır fındık fiyatlarını tek başına belirleyerek küçük üreticiyi zor durumda bıraktığı sıkça dile getiriliyordu.

Böylece Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta, dengelerin değişeceği öngörülüyor.