Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Anlamamaya devam ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının bir bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, afet bölgelerinde uygulanan "mücbir sebep" konusu üzerinden bazı iddialar yöneltti.

Özel iddialarında, deprem bölgesinde teslim edilen 455 bin konut üzerinden vatandaşlara boş senet imzalatıldığını ve ödemelerde faiz uygulanarak depremzedelerin mağdur edildiğini söyledi.

BAKAN KURUM "ANLAMAMAYA DEVAM EDİYOR" DEDİ

Özel'in iddiaları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Özel'in, kendi milletvekillerine ve belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğreneceğini dile getiren Kurum, Özel'in "Anlamamaya ve yapılanları görmemeye devam ettiğini" dile getirdi.

Bakan Murat Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: