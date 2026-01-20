Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Anlamamaya devam ediyor

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Kurum'a deprem bölgesinde mücbir sebep kapsamında yanlış uygulamalar yapıldığını iddia etti.
- Kurum, Özel'i gerçeği öğrenebileceği halde yapılanları görmezden gelmekle suçladı.
- Kurum, sosyal medya üzerinden Özel'in iddialarına yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının bir bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, afet bölgelerinde uygulanan "mücbir sebep" konusu üzerinden bazı iddialar yöneltti.
Özel iddialarında, deprem bölgesinde teslim edilen 455 bin konut üzerinden vatandaşlara boş senet imzalatıldığını ve ödemelerde faiz uygulanarak depremzedelerin mağdur edildiğini söyledi.
BAKAN KURUM "ANLAMAMAYA DEVAM EDİYOR" DEDİ
Özel'in iddiaları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Özel'in, kendi milletvekillerine ve belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğreneceğini dile getiren Kurum, Özel'in "Anlamamaya ve yapılanları görmemeye devam ettiğini" dile getirdi.
Bakan Murat Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor.
455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.
Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.
Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık.
Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.