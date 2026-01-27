İtfaiye raporu olmayan otellerin faaliyeti durdurulacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konaklama tesislerinde, yangın denetimlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren ve Karar Sayısı: 10852 olarak yayımlanan düzenleme kapsamında, itfaiye raporu alınması gereken konaklama tesisleri, yetkili idarelerce denetlenecek.

İTFAİYE RAPORU YOKSA FAALİYET DURACAK

Denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e uygun itfaiye raporu sunulamaması halinde işletmeler, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar derhal faaliyetten menedilecek.

Sektör temsilcilerinden Telcom A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Osman Yücel ise düzenlemenin, yangın güvenliği konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yücel, yeni yaptırımlarla birlikte tesislerin teknik donanım ve belgelendirme süreçlerini hızlandırmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade ederek yangın güvenliğinin, hem misafir güvenliği hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

RUHSAT İPTALİNE KADAR GİDECEK

Düzenlemede, geçici süre tanınan tesislerde bu sürenin yalnızca itfaiye raporunun düzenlenebilmesi için yapılacak imalat ve tadilat eksikliklerinin giderilmesine yönelik olduğu vurgulandı. Bu süreçte işletmelerin faaliyetine izin verilmeyeceği belirtilirken, sürenin sonunda raporu ibraz edemeyen tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile kapatma yaptırımı uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) yayımladığı bilgilendirmede, seyahat acentelerini uyararak rezervasyon yapılan konaklama tesislerinin yangın güvenliği mevzuatına uygunluğunun takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.