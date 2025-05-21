İYİ Parti Teşkilat Başkanı’ndan CHP’li kadın vekil hakkında yakışıksız mesaj

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Siyaset arenasında mide bulandıran olay....

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna yazdığı bir mesaj kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"BUNU SANA ALACAĞIM KRAL"

Toktaş, partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu gruba, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklinde mesaj attı.

TEPKİ YAĞDI

Mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Toktaş’a tepki yağdı.

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından sertçe eleştirildi.