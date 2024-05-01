İyi Parti’de Meral Akşener görevini Müsavat Dervişoğlu’na devretti İyi Parti'de genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, partinin genel merkezinde düzenlenen törenle genel başkanlığı Meral Akşener'den devraldı.

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İyi Parti'de bir dönem kapandı...

Hem genel hem de yerel seçimlerden hüsranla ayrılan partide Meral Akşener, İyi Parti'yi olağanüstü kurultaya götürdü.

Akşener bir daha aday olmayarak siyasete veda ederken İyi Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu.

Akşener genel başkanlığı devretti

Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti’nin kurultayında üçüncü turda en çok oyu alarak yeni genel başkan seçildi.

İyi Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, bir önceki başkan Meral Akşener'den partinin liderliğini resmen devraldı.

Heyetler arasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından Meral Akşener, bir çiçekle birlikte genel başkanlık mazbatasını Dervişoğlu'na teslim etti.

"Bayrağı daha yükseklere taşımanın, kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum"

Devir teslim töreninde, "Sadece bir koltuk devralmıyorum." diye konuşan Dervişoğlu, "Bu ülküyü teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum." dedi.

Dervişoğlu, bayrağı daha yükseğe taşımanın sözünü verdi.

Sözlerine devam eden Müsavat Dervişoğlu, "Bu yolculuğun nasıl başladığına şahitlik edenlerdenim. Milletimiz için, hürriyet ve istiklal için, demokrasimiz için, bu zamana kadar unutulanları hatırlatmak için, devletimiz için de itibar yolculuğu diyoruz. Yolculuğumuzun her adımında Sayın Genel Başkanımızın teri, mücadelesi, fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sadece bir koltuk devralmıyorum; bir ülküyü, bir hedefi ve idealler demetini teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere taşımanın, kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.

"Bir sandalye devretmiyorum, bir birikimi de devrediyorum"

Dervişoğlu'na görevini devreden Akşener ise ilginç bir kongre olduğunu dile getirdi.

Akşener, "Biz kurultayda ilki başardık. Bütün bunlara bakılınca kurumsallığı oluşmuş bir partiyiz." dedi.

Bundan sonra kurultay yolunun açılacağını da sözlerine ekleyen Akşener, "Ben genel başkanımıza sandalyeyi devretmiyorum. Bir birikim devrediyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener şu açıklamayı yaptı: