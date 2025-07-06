İzmir Çeşme'de yanan alanlar görüntülendi

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından İzmir'in Çeşme beldesi, günlerce orman yangınlarıyla boğuştu.

2 Temmuz günü Ildır Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın şiddetiyle ormanlık alana yayıldı.

Ormanı kaplayan alevler, yerleşim yerlerine de ulaşınca, ağaçların yanı sıra, birçok evde kullanılamaz hale geldi.

3 ŞEHİT VERDİK

Bu süreçte, çevre şehirlerde de yapılan takviyelerle binlerce kişilik ekipler, yangınlara müdahale etti.

Alevlerin arasında kalan 2 itfaiyeci şehit olurken, yangının evine kadar ulaştığı yatalak bir yaşlı vatandaş da yanarak can verdi.

44 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Yapılan etkin çalışmalarının ardından Çeşme'yi etkisi altına alan yangın, 44 saat sonra söndürüldü...

Yangından geriye yanmış bir orman ve tahrip olmuş yaşam alanları kaldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ildır, Germiyan, Nohutalan ve Reisdere mahallelerini adeta küle çeviren yangından geriye kalanlar, drone ile görüntülendi.

Bölgeden gelen dron görüntüleri felaketin boyutunu ortaya koydu.

Yüzlerce hektarlık ormanlık alanın siyaha büründüğü, zeytinliklerin, makilik alanların ve bazı tarım arazilerinin küle döndüğü görüldü.