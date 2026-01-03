İzmir'de hemşireden anneye: Konya'dan geldiğin zihniyetinden belli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'da yaşayan ve İzmir'e ailesini ziyarete giden bir kadın, oğlunu Güzelbahçe Sağlık Ocağı'na götürdü.

Burada verem aşısı dışında çocuğunun tüm aşılarının tamamlandığını söyleyen anne, verem aşısı olmadığı için hemşirenin oğluna bakmayı reddettiğini söyledi.

Henüz ismi öğrenilemeyen anne, yaşadıklarını anlatırken şöyle dedi;

"BAZI İNSANLAR HİZMET SEKTÖRÜNÜ KALDIRAMIYOR"

"Az önce İzmir Güzelbahçe Sağlık Ocağı'nda dünyanın en saçma olayını yaşadım. Bence bazı insanlar, hizmet sektörünü kaldıramıyor. Yapmasınlar o zaman bu mesleği.

"AŞI KARŞITI BİRİ DEĞİLİM AMA"

Oğlumun boy kilo ölçümü zamanı gelmişti. Aşı karşıtı biri değilim ama bazı aşıları uygun görmüyorum. Bu aşılardan birisi de verem aşısı. Bunun dışındaki bütün aşıları tamamdı.

"KONYA DEYİNCE ZİHNİYETİN BELLİ DEDİ"

Sağlık ocağı hemşiresi, çocuğun verem aşısının yapılmadığını, bu şekilde çocuğa bakmayacağını söyledi. Aşıyı yaptırırsanız bakarım dedi. Nereden geldiğimi sordu, Konya deyince “Zaten belli” diyor.”