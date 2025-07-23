İzmir Konak'ta çöp yığınları

İzmir'de çöp sorunu kronik bir hale gelmiş durumda.

Bu kez Konak'ta günlerdir toplanmayan çöpler, çevre kirliliğine ve kötü kokuya neden oluyor.

Öyle ki biriken çöpler, kaldırım ve yollara taştı...

Vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çöplerin bir haftadır toplanmadığını belirtti.

VATANDAŞ ÇÖPLERİN NE ZAMAN TOPLANACAĞINI MERAK EDİYOR

Çöp kokusu ve sinek nedeniyle camlarını açamadıklarını belirten Konaklılar, yetkililerden çöplerin toplanmasını istedi.

"TÜM KONAK BÖYLE"

Kadifekale Mahallesi sakinlerinden Sebahattin Uğur da bir haftadır çöplerin toplanmadığını ve bu durumun insanların hayatını etkilediğini ifade ederek, "Şikayetimizi kime bildireceğiz? Neredeyse mahallemiz, yollarımız kapandı. Rezil olduk. Kokudan insanlar yatamıyor. Kliması yoksa ne yapacaklar. Tüm Konak böyle." dedi.

"HER YERDE FARE VE BÖCEKLER VAR"

Abdülbaki Bozkurt ise çöp nedeniyle mahallede fare ve sineklerin çoğaldığını öne sürerek, "Bütün mahallelerin pisliği burada. Rezilliğin daniskası. Hangi çağda yaşıyoruz. Mazot yokmuş, işçi grevdeymiş...

Hep yalan dolan. Bakmıyorlar buraya. Çoluk çocuğumuz var dışarıya çıkamıyoruz. Her yerde fare, böcek var." ifadelerini kullandı.