İzmir Körfezi yine alarm durumuna geçti: Kirliliğe bağlı kötü koku etkisini artırdı Körfezde kirliliğe bağlı yayılan kötü koku Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde etkili olurken kokudan rahatsız olan çevre halkı, bir an evvel önlem alınmasını talep etti.

Göster Hızlı Özet İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı kötü koku, Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde etkisini artırdı.

Körfezin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönerken, küçük balıklar su yüzüne çıktı.

Çevre halkı, kötü koku sorununa acil çözüm talep ediyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İzmir'in kronik sorunu vatandaşların başına bela olmaya devam ediyor. Körfezde geçen yıl yaşanan çevre kirliliği, bu yıl da aynı dönemde yaşamı olumsuz etkiledi. KÖTÜ KOKU ETKİSİNİ ARTIRDI Kirliliğe bağlı kötü koku özellikle Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde yoğunluğunu artırdı. Ayrıca körfezin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönerken Mavişehir Mahallesi sahilinde küçük balıkların su yüzüne çıktığı görüldü. SU YÜZÜNE ÇIKAN BALIKLAR MARTILARA YEM OLDU Su yüzüne çıkan balıklarla beslenen martılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölge sakinleri ise körfezden yayılan kötü kokudan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Gündem Haberleri Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazır

