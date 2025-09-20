İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri sürüyor: Vatandaş tepkili

İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu...

Geçen yıllarda gündeme gelen ve bu yıl ağustos ayında yeniden başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

ÖLÜ BALIKLAR NEDENİYLE KÖTÜ KOKU OLUŞTU

Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında dün görülen balık ölümleri bugün de sürdü.

Yüz binlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor.

"YETKİLİLER BU KONUYU ARAŞTIRSINLAR"

Balık tutmak için sahile gelen 61 yaşındaki Yılmaz Demirtaş, gördüğü manzara nedeniyle çok üzüldüğünü ifade etti.

Demirtaş, şunları söyledi: