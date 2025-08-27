İzmir ve Bilecik'te yanan köy evlerinin inşa süreci başlıyor

Bilecik'te 27 Haziran'da, İzmir'de ise 29 Haziran'da farklı bölgelerde çıkan orman yangınları sonrası iki il, 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi.

Hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, ilk etapta İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği süreçlerini tamamladı.

"DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK"

Bu kapsamda İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde 143, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede ise 69 olmak üzere toplam 350 konut inşa edilmesine karar verildi.

Afetin ardından hasar gören köyleri ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yaraları hızla saracağını kaydetti.

İHALE SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Bakan Kurum, 1 Ağustos'taki açıklamasında da hak sahipliği tespiti tamamlanan köylerde inşa çalışmalarının ağustos ayı içinde başlayacağının sözünü verdi.

Kurum'un talimatları doğrultusunda TOKİ, ihale süreçlerini tamamladı.

4 AYRI TİPTE PROJE TASARLANDI

Bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimari dikkate alınarak 4 ayrı tipte proje tasarlandı.

Bakan Kurum, 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş'te temel atma törenine katılarak orman yangınında hasar gören köylerde yeni evlerin inşa sürecini başlatacak.

"1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Kurum, 1 Ağustos'ta Hatay'da yaptığı konuşmada, orman yangınından etkilenen köylerde yeni konutların inşasının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: