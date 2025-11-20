İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör örgütleriyle mücadele sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince İzmir merkez ve Bergama ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.