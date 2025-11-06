İzmir’de “7 bin TL’lik boyoz” iddiasına inceleme: Ticaret Bakanlığı satıcıya 47 bin TL ceza uyguladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada yayın yapan iki fenomen ismin ziyaret ettiği seyyar işletme sahibi, 7 bin 600 lira hesap çıkarttığı isimlere indirim uygulayarak 6 bin 900 lira ücret tahsil etti.

Ödemeyi yaptıktan sonra kendi aralarında hesabın yüksek gelmesiyle ilgili sohbet eden yayıncıların bu anları kendilerini takip eden kişiler tarafından sosyal medyaya taşındı.

Hesabın net olmayışı, kaç adet ürün için bu fiyatın tahsil edildiğine dair bir bilgi bulunmaması ise tartışmaların odak noktası oldu.

TİCARET BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ İHBAR KABUL ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın Konak ilçesinde seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir satıcıya ait olduğu belirtildi. Satıcının akşam saatlerinden itibaren boyoz, gevrek, börek, poğaça ve içecek satışı yaptığı kaydedildi.

Denetim ekiplerinin 5 Kasım gecesi yaptığı kontrolde, fiyatlandırmalara ilişkin tutanak tutulduğu ve işletmeden alış-satış faturaları ile savunma istendiği aktarıldı. Ayrıca fiyatların İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin belirlediği azami tarife ile uyumlu olup olmadığı yönünde de inceleme başlatıldığı bildirildi.

İŞLETME SAHİBİ GRUBUN KALABALIK OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

İfadesine başvurulan işletme sahibi Baran Akçakale, olay gecesi yaklaşık 50 kişilik bir grubun saat 02.30 sıralarında geldiğini ve içlerinde sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğunu anlattı. Akçakale, grubun canlı yayın sırasında çok sayıda ürün sipariş ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Her biri en az iki boyoz aldı. ‘Hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın’ dediler. Yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışı yapıldı. Pos cihazı limitinden dolayı 6 bin 900 TL’lik fiş kestim. Ödemeyi yaptılar ve memnun şekilde ayrıldılar. Daha sonra sosyal medyada fiyatın fazla olduğu yönünde paylaşımlar yapılmış.

FİYAT LİSTESİ VE ETİKET BULUNDURMAMAKTAN CEZA UYGULANDI

Bakanlık açıklamasında, fiyat etiketi eksikliği nedeniyle uygulanan cezaya dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Denetimde, işletmede satışı yapılan ürünlere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletmeye 47 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin hem de dürüst esnafın mağduriyet yaşamaması için haksız fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.