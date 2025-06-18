DHA

İzmir'de bu kez Buca Belediyesi çalışanları iş bıraktı.

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel İş) üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle iş bıraktıklarını söyledi.

İşçiler sabahın erken saatlerinden itibaren belediyenin önünde toplandı.

"AYLARDIR MAAŞ ALAMADIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde büro personeli işçi Ayça Pektaş, son olarak nisan ayı maaşlarının yarısını alabildiklerini söyleyerek, "Öncelikle kamuoyunu bizimle alakalı çok yanlış bilgilendiriyorlar. Buca Belediyesi işçileri olarak pandemiden beri büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hizmetlerimizin karşılığında maaşlarımızı alamıyoruz.

Kamuoyunda yer alan rakamlara karşın çıplak maaşımız 30 bin lira. Yan haklarla, yol ve yemekle 45-46 bin liraları buluyor. Aylardır maaşlarımızı yarım alıyoruz. Önce parça parça yatırmaya başladılar.

Onu da geçtik haziran ayındayız ve hala nisan ayının yarım maaşıyla idare etmeye çalışıyoruz. Geçinemiyoruz. Bu kadar ekonomik sıkıntının içinde çalışmaya çalıştık ancak artık işe gelecek paramız kalmadı.

Biz de kanunda da var olan iş edinmeme hakkımızı kullanıyoruz. Ortalama kişi başı 150 bin lira alacağımız var. Alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"İŞVEREN AÇISINDAN DA SUÇ"

Bazı çalışanların icra ve nafaka ödemelerinin maaşlarından kesilmesine rağmen ilgili dosyalara aktarılmadığını söyleyen Pekcan, "1763 şirket çalışanı arkadaşımız bu durumu yaşıyor. Bugün kendi istekleriyle çalışan arkadaşlarımız var. Ancak bunun da altında yaratılan baskı ve korku var. Alacaklarımızı alamadığımız gibi üstüne bir de tutanak tutmakla, işten çıkarılmakla tehdit ediliyoruz.

Birçok arkadaşımızın aylardır maaşlarından kesilen icra alacakları ve nafakalar ilgili dosyalara aktarılmıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız maaşlarından kesilmiş olmasına rağmen faiz ödemek zorunda kalıyorlar. Bu işveren açısından da bir suç." diye konuştu.