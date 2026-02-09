Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul’daki jeomanyetik istasyonu kapatıldı iddiası yalanlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahte habere anında müdahale...

Sosyal medyada Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul’daki jeomanyetik istasyonunun kapatıldığı ve deprem tahminleri için İstanbul ve İznik'teki iki istasyona da ihtiyaç olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

İddiaların ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), açıklama yapıldı.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KAPAMA DEĞİL TEKNİK MODERNİZASYON"

Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, ‘Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul’daki jeomanyetik istasyonunun 'kapatıldığı' ve deprem tahminleri için İstanbul ve İznik'teki iki istasyona da ihtiyaç olduğu’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Bahse konu işlem bir kapatma değil; İstanbul'da artan manyetik gürültü ve kirlilik nedeniyle uluslararası ölçüm standartlarının korunması için ölçümlerin daha izole bir alan olan İznik İstasyonu'na aktarılmasından ibaret teknik bir modernizasyon ve yer değişikliğidir.

"İDDİALARIN BİLİMSEL DAYANAĞI BULUNMUYOR"