İzmir'de CHP belediyeciliği: İlçede çöpten sıradağları oluştu

İzmir, çöp sorunu ile gündeme gelmeye devam ediyor...

Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve altyapı ile temizlik sorunlarıyla anılan İzmir'de, sorunlar bitmek bilmiyor.

Son yaşanan olayda, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplanan evsel atıkların boş bir araziye rastgele dökülmesi tepki çekti.

İLÇEDE TOPLANAN ÇÖPLER, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TRANSFER EDİLMEDİ

Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından ilçede toplanan çöpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından transfer edilemediği için ilçe sınırlarındaki boş bir araziye boşaltıldı.

ÇÖPLER ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Bölgede sıcak havada artan koku ve sinek istilası etkili olurken araziye dökülen çöpler çevre sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturuyor.

Öte yandan, bu durum bölgede çevre kirliliği ve kötü koku şikayetlerini de artırıyor.

"İLÇEMİZDE ÇÖP BİRİKİNTİLERİ OLUŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "İlçemizde çöp birikintileri oluşması söz konusu değildir. Şu an yaşanan gecikme, çöp transfer araçlarının daha uzak bir noktaya sevk edilmesinden kaynaklanmaktadır" derken havadan görüntülenen bölgede çöplerin adeta sıradağlar oluşturduğu görüldü.