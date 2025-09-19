İzmir'de çöp dağları: Kentin dört bir yanına pankartlar koyuldu İzmir'de yaşanan çöp krizine pankartlı protesto geldi. Çöp dağlarının olduğu bölgelere, "İzmir Uluslararası Çöp Fuarı" yazılı pankartlar bırakıldı.