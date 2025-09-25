İzmir'de eğlence mekanında skandal görüntüler: 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de bir eğlence mekanda kaydedilen görüntüler geniş yankı uyandırdı...

Görüntülerde tesettürlü kadın H.K. ile zenne A.S. skandal bir dans gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, büyük yankı uyandıran videoya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

"DİNİ DEĞERLERE ALENEN HAKARET VE MÜSTEHÇENLİK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDILAR"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.