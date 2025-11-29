Abone ol: Google News

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası sokak ve caddeleri su bastı

Kentte başta Çeşme olmak üzere birçok ilçede sağanak yağış etkili olurken bazı ev ve iş yerlerini de su basmasıyla beraber vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 09:03
  • İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede, özellikle Çeşme'de, sokak ve caddeleri su bastı.
  • Sürücüler ve araçlar yollarda mahsur kalırken, ev ve iş yerlerini su basmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.
  • Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlatırken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yapmaya çalıştı.

İzmir halkının bitmek bilmeyen çilesine bu defa sel eklendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte sağanak yağış etkisini gösterdi. 

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI

Sağanak yağış, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar da yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

