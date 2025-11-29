İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası sokak ve caddeleri su bastı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir halkının bitmek bilmeyen çilesine bu defa sel eklendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte sağanak yağış etkisini gösterdi.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI

Sağanak yağış, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar da yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.