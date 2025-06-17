İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyonda 40 gözaltı

AA

FETÖ ile mücadele sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

45 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda örgütün "hücre evlerinde" güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte taban kazandırarak ayakta tutmaya çalıştıkları değerlendirilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış arayışında bulunan örgüt üyelerine yardım ettiği belirlenen 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

40'I YAKALANDI

İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hücre evinde kaldığı tespit edilen 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 40 zanlı gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.