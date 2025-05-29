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DHA

İzmir'de işçiler greve gitti.

Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi, gece saatlerinden itibaren greve çıktı.

BELEDİYEYE PANKART ASILDI

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'Bu iş yerinde grev var' pankartı asıldı.

YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ

Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.

VATANDAŞLAR DURAKLARDA SAATLERCE BEKLEDİ

İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.