İzmir'de metro seferlerinde çift yönlü aksama yaşanıyor

Mesai saati bitiminde metro çilesi...

İzmir'de faaliyet gösteren ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Metro A.Ş.'den aksamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Sayın Yolcularımız, İzmir Metrosu’nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz her iki yöne gecikmeli olarak devam etmektedir. Bilginize sunarız." ifadelerine yer verildi.

İZMİRLİLER TEPKİLİ

Arızanın duyurulmasının ardından mesajın paylaşıldığı sosyal platformu X üzerinden İzmirli kullanıcılar tepkilerini dile getirdi.

Kullanıcılardan biri, "Herkes işinde başarılı olacak diye bir kural yok." derken "İnsan başaramadığında yerini başarabilecek birine bırakabilecek onuru gösterebilmelidir. Gerek metro, gerek izban konusunda oldukça başarısızsınız." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kullanıcı ise ulaşımda sorunların sürekliliğinden dem vurarak "Yılda en az 20 kere problem çıkartamaz tek hat metro! Bıktım sizin bu iş bilmezliğinizden." dedi.

Havanın yağmurlu olmasından ötürü aksamanın yaşattığı mağduriyeti de dile getiren vatandaşlar, "Ne zaman düzgün çalıştınız ki zaten" diyerek tepki gösterdi.