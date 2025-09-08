İzmir'de polis merkezine saldırının olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde E.B. isimli 16 yaşındaki bir saldırgan, evinden temin ettiği babasına ait pompalı tüfek ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi.

Saldırganın açtığı ateş sonucu 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı yaralandı.

Olayın şüphelisi E.B. de yaralı olarak kıskıvrak yakalandı.

VATANDAŞLARDAN SALDIRIYA BAYRAKLI TEPKİ

Saldırıya uğrayan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'nin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.

Saldırıda şehit düşen Emniyet mensupları ve yaralı polis memurları sebebiyle büyük üzüntü yaşayan sokak sakinleri, evlerine Türk bayrakları asarak saldırıya tepki gösterdi.

SALDIRGANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B. polis tarafından ateş edilerek yaralı halde yakalanmış ve Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı saldırganın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi'nde eğitim öğretim gördüğü bildirildi.

SORUŞTURMA İÇİN 2 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Yürütülen soruşturma ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Saldırı ile ilgili 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı konulmasına karar verildiği, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü iletildi.