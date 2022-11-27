İzmir'de Rus ve Ukraynalılara Türkçe eğitimi veriliyor

Rusya ve Ukraynalı kursiyerler, "Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu. Türkçe öğrendiğimiz zaman bu problemlerimizi unutuyoruz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşa 9 ay geride kaldı.

Savaş nedeniyle her iki ülkede de vatandaşlar farklı ülkelere kaçarken, seferberlik ilan edilmesinin ardından Rusların kaçışı hız kazandı.

Türkiye'ye akın eden savaş mağdurları yoğunlukla kıyı kesimlerini tecih etti.

38 kursiyer haftanıın 16 saati eğitim görüyor

İzmi'de uzun süredir yaşayan 20'si Rusya, 18'i Ukrayna vatandaşı 38 kursiyer, açılan kursta Türkçe dil eğitimi alıyor.

Gürcistanlı yabancı dil eğitmeni Salome Derme'nin kurduğu Avrasyalı Lider Kadınlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine haftada 16 saat Türkçe dersi veriliyor.

Türk toplumauna kolay entegre olmaları için kuruldu

AA'nın aktarımına göre; dernek başkanı Derme, derneklerini Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından İzmir'e gelen yabancılarının Türk toplumuna daha iyi entegre olması için kurduklarını söyledi.

Çocuklara yönelik Türkçe kursunun devam ettiğini belirten Derme, talep gelince yetişkinler için de 1,5 ay önce kurs açtıklarını ifade etti.

"Türkiye öyle bir ülke ki bu barışa yardımcı olacak"

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının yan yana aynı sınıfta Türkçe öğrendiğini dile getiren Derme, "Bu dünyaya bir mesaj. Türkiye öyle bir ülke ki bu barışa yardımcı olacak. Türkiye böyle bir ülke." dedi.

"Savaş istemiyoruz"

Kursiyerlerden Rusya vatandaşı Aleksandra Dursun, Ülkesinde dans ve dil eğitmenliği yaptığını, Türkiye'de mesleğine devam edebilmek için Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirterek, "Daha önce Türkiye'de yaşadım. Pandemi ile Rusya'ya gitmiştik. Yeniden geldik. Türkiye, çocuklar için çok güzel. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanları seviyorum, benim için Rus, Türk, Ukraynalı olmaları önemli değil. Savaş istemiyoruz. İnsanları seviyoruz. Türkiye barış demek, Türkçe barış dili demek." şeklinde konuştu.

"Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu"

Ukraynalı Olena Musarova ise Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınlarında bulunan Harkov kentinde yaşadığını söyledi.

Rusya'nın Harkov'a saldırısı nedeniyle mart ayında İzmir'de yaşayan kızının yanına geldiğini anlatan Olena, "Savaş bitince ülkeme dönmek istiyorum. Barışın gelmesini istiyorum. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu. Türkçe öğrendiğimiz zaman bu problemlerimizi unutuyoruz. Bu, zor gerçeklerden uzaklaşmak için bir imkan." şeklinde konuştu.

Musarova, Türkiye'ye barışın sağlanması için gösterdiği çabalardan dolayı müteşekkir olduklarını, bu çabaların sonuç vereceğine dair umutlarının olduğunu kaydetti.