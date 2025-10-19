İzmir'de sağanak etkili oldu: Otomobil çukura düştü

İzmir sağanağa teslim oldu...

Çöp dağlarıyla mücadele eden şehir şimdi de yağmurun etkisi altına girdi.

YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla gün içinde de etkili oldu.

RÖGARLAR TAŞTI

Yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi.

Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

YOLDA ÇUKUR OLUŞTU

Bayraklı ilçesi 1639 Sokak'ta, kazı yapılan yol için dökülen mıcırların yağış nedeniyle taşınması sonucu çukur oluştu.

OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Yolda park halindeki bir otomobil çukur nedeniyle yan yattı, hafif hasar gördü.

"GEÇEN YAĞMURDA YİNE AYNISI OLMUŞTU"

Mahalle sakinlerinden Önder Civelek, yolun kaldırım yapılması için kazıldığını ve mıcır doldurulduğunu belirterek, "Beton değil de toprak mıcırlarla dolduruyorlar. Ondan sonra yağmurlarda böyle sıkıntılar oluyor. Geçen bir yağmurda yine aynısı olmuştu. Bu kadar derin olmamıştı ama yine bir araç zarar görmüştü. Yağmur bu sefer biraz daha şiddetli yağdı." ifadelerini kullandı.