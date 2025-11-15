İzmir'de su kesintileri ay sonuna kadar uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşarken İzmir'de de su kaynakları alarm veriyor.

Baraj doluluk oranlarının ciddi seviyelere düştüğü İzmir'de 6 Ağustos'tan bu yana planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

SU KESİNTİLERİ UZATILDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım'da sona ereceği duyurulan su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeni program kapsamında, iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

SU KESİNTİLERİNİN YAPILACAĞI İLÇELER

Kesintiler, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede devam edecek.

İZMİR'DEKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

Tahtalı Barajı yüzde 1.40, Ürkmez Barajı yüzde 3.70, Balçova Barajı yüzde 1.42, Güzelhisar Barajı yüzde 44.64 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0.05.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.