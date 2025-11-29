İzmir'de su kesintisi 15 Aralık'a kadar uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özellikle yaz ayında düşük yağış nedeniyle tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan Türkiye'de, su kaynaklarında ciddi oranda düşüş kaydedildi.

Birçok kentte baraj doluluk oranlarında düşüş yaşanırken İzmir'de de su kaynakları alarm verdi.

Bu kapsamda; İzmir'de 6 Ağustos'tan itibaren planlı su kesintisi uygulanmaya başlandı.

SU KESİNTİSİ TEKRAR UZATILDI

15 Kasım'da yaptığı duyuru ile su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını bildiren İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bu tarihin 15 Aralık'a kadar tekrar uzatıldığını açıkladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.

İLÇE BAZLI İKİ GRUP ŞEKLİNDE UYGULANACAK

Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 28 Kasım ila 14 Aralık tarihlerinde çift günlerde saat 23.00'te başlayacak su kesintisi saat 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 29 Kasım ila 15 Aralık tarihlerinde tek günlerde devam edecek kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

6 AĞUSTOS'TA SU KESİNTİSİ UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTI

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.