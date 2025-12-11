İzmir'de su krizi bitmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelerin yönettiği bölgelerde su ve çöp krizi bitmiyor...

Şehrin sorunları ile ilgilenmeyen CHP'li belediyeler; su, çöp ve trafik sorunu ile vatandaşları mağdur ediyor.

Özellikle İzmir, su kesintileri ve çöplerle markalaşan bir şehir haline geldi...

İzmir'de çöpün yanında da şimdi de her gün uygulanacak olan su kesintileri, vatandaşları zora sokacak.

SU KESİNTİ PROGRAMI GÜNCELLENDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ OLACAK

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde, her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

6 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANIYOR

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.