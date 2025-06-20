İzmir'de toplanmayan çöpler kötü kokuya neden oluyor

İzmir, çöple gündeme gelmeye devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyesinde çalışan ve maaş konusunda anlaşamayan işçilerin iş bırakma eylemi nedeniyle şehir, çöplüğe dönmüştü.

İzmir'de şimdi yeni bir eylem daha var.

Buca Belediyesi'nde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI

Grevin 3'üncü gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

Bucalılar ise bu duruma tepkilerini dile getiriyor.

"DEVAM EDECEĞİZ"

İş bırakma eylemine ilişkin açıklama yapan işçilerden Ayça Pektaş, üç gün önce başlatılan grevin geniş katılımla devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanıyla dün bir görüşme yaptıklarını ve sorunlarını paylaştıklarını anlatan Pektaş, çözüm için adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Çalışanların içeride biriken alacakları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını vurgulayan Pektaş, "Biriken alacaklarımız ve sonraki maaşlarımızın düzenli ve tam yatırılacağına dair teminat alıncaya kadar eylemlerimize devam edeceğiz." dedi.

KARABAĞLAR'DA DA DURUM AYNI

Öte yandan Karabağlar Belediyesi'nde çalışan 900 işçi de alacakları ödenmediği için bugün yarım gün iş bıraktı.