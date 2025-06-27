İzmir'deki çöp sorunu yangına neden oldu: İşte yol açtığı tahribat

İzmir denince akla artık ilk gelen şey çöp oluyor.

Hem görüntü hem de sağlık açısından şehri etkileyen bu sorun artık başka problemlere de neden olmaya başladı.

İZMİR'İN ÇÖPLERİ YANGINA DA NEDEN OLDU

İzmirliler toplanmayan çöplerden kendileri kurtulma yolunu seçti.

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi biriken çöpleri izinsiz şekilde yakmaya çalıştı.

Çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

11 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Kara ekiplerinin gece boyunca aralıksız müdahale ettiği yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları bölgede devam ederken, yangının neden olduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.