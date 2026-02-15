İzmir'de 'kooperatif' soruşturması: 21 şüpheli gözaltına alındı

- İzmir'de İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
- Bu şüphelilerden 21'i gözaltına alındı ve bazı önemli isimlerin tutuklanmasına karar verildi.
- Soruşturma, kooperatif üyelerinin mağdur edildiği ve usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme...
Soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda 23 İZBETON AŞ çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınanların mühendis olduğu, 2022 yılında kooperatifte çalışıyor olarak gösterilip, İZBETON AŞ'den elden yüksek maaş aldıkları öne sürüldü.
OLAY
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin mağdur edildiği ve kooperatif işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon başlatılmıştı.
ESKİ CHP İZMİR İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINMIŞTI
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonda, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatif ve taşeron firma yetkilileri gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 29 Aralık sabahı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında karar verildi.
5 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL
Mahkeme; eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları'nın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüpheliler M.B., K.M., A.D., Y.E., D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İZBETON’a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan kooperatif davasında tutuklu bulunan Soyer ve Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.